Иномарка протаранила ограду храма Андрея Рублева в Москве

Автомобиль протаранил ограду храма Андрея Рублева в Москве Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В московских Раменках спортивный автомобиль Nissan 350Z протаранил ограду храма Андрея Рублева. Водитель превысил скорость на дороге и не справился с управлением. Мужчина признался, что очень испугался и даже подумал, что выживет в этой аварии.

«Ехал по дороге [со скоростью] километров 120 [в час]. Было небольшое превышение. Попал на мокрый участок — и занесло за светофором еще. Боком меня кинуло, боком шел и потом вылетел уже сюда. <…> Я думал, уже все — разобьюсь», — цитирует водителя телеканал «360».

Мужчина добавил, что сначала машина задом въехала в фонарный столб, а затем, пролетев через газон, в ограду храма. В результате, водитель отделался испугом, никаких травм он не получил. Чего нельзя сказать о его машине. Nissan сильно пострадал, водитель признался, что теперь ему предстоят серьезные траты на ремонт, передает Пятый канал.