Минздрав сообщил о появлении новых симптомов коронавируса

Мурашко сообщил о появлении новых симптомов коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что у коронавирусной инфекции появились новые симптомы.

- По симптоматике, да, появились ряд новых симптомов. Но отмечаются иногда какие-то кишечные проявления. Чаще проявления, сходные с ангиной, ряд других, — сказал глава Минздрава в эфире телеканала "Россия 24".

Мурашко также добавил, что сейчас коронавирусная инфекция распространяется более быстрыми темпами.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов сообщил об изменении основных симптомов коронавирусной инфекции. По его словам, пациенты стали реже жаловаться на отсутствие обоняния и вкуса, чаще встречаются желудочно-кишечные симптомы. По мнению Нетесова, коронавирус стал лучше связываться с клетками, которые есть в легких, на стенках сосудов, и в кишечнике. Из-за этого и могло случиться смещение симптомов, добавил вирусолог.