Более полумиллиона китайцев потребовали от ВОЗ проверить биолаборатории в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более полумиллиона китайцев подписали онлайн открытое письмо во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с требованием расследовать ситуацию в американской биолаборатории на базе Форт Детрик для «предотвращения будущих эпидемий».

Как передает издание Global Times, в открытом письме обращают внимание на Институт по изучению инфекционных заболеваний Армии США (USAMRIID) на базе Форт-Детрик в Мэриленде, в котором, как заявляют авторы письма, содержатся опасные и заразные вирусы – Эбола, SARS, MERS и оспа. Говорится о том, что утечка любого из перечисленных вирусов может привести к тяжелым последствиям не только для США, но и для всего мира.

В письме утверждается, что в лаборатории произошла утечка в 2019 году, незадолго до появления пандемии коронавирусной инфекции, однако американские власти не разглашают эту информацию. Кроме того, авторы письма заявляют, что с этой военной базы неоднократно пропадали опасные образцы.

«Осенью 2019 года в лаборатории произошла утечка до вспышки эпидемии COVID-19, однако подробную информацию США не разглашают под предлогом национальной безопасности», - говорится в письме.

Отмечается, что Пекин разрешил вирусологам и представителям американских СМИ посетить Уханьский институт вирусологии, в то время как Вашингтон, так и не открыл лабораторию на базе Форт-Детрик и не «поделились исходными данными со странами».

Письмо жителей Китая было опубликовано в минувшую субботу, 17 июля. За сутки оно набрало более 500 тысяч подписей.

Напомним, в пятницу, 16 июня, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что организация собирается провести проверку лабораторий и исследовательских учреждений в районе первых случаев заболевания людей коронавирусом в декабре 2019 года, допустив лабораторное происхождение заболевания.