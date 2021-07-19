Песков об отмене QR-кодов: власти Москвы неоднократно доказывали эффективность в борьбе с коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московские власти неоднократно доказывали свою эффективность в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 19 июля, в ходе беседы с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя отмену QR-кодов для посещения заведений общественного питания в российской столице.

- Власти Москвы много раз доказывали свою эффективность в деле борьбы с коронавирусной инфекцией. Система здравоохранения столицы обладает потенциалом оперативного наращивания койкомест, оперативного включения резервов. В плане реализации особых полномочий московские власти принимают такие решения, доказывая эффективность, проверенность в борьбе с пандемией, - подчеркнул Дмитрий Песков.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь российского лидера назвал смягчение антиковидных мер на территории Москвы хорошим примером гибкости и эффективности в реализации особых полномочий в рамках пандемии коронавирусной инфекции.