Песков: кураторы правительства будут заниматься экономикой регионов

Дмитрий Песков сообщил, что кураторы правительства будут заниматься экономикой регионов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что кураторы правительства будут заниматься экономикой регионов, а не подменять функции полпредов в округах.

- В случае с правительством речь идет чисто об экономике, о реализации планов экономического развития. Полпреды же осуществляют общую координацию работы иных органов. Это никак не подменяет друг друга. Безусловно, об этих планах председатель правительства (Михаил Мишустин) информировал главу государства (Владимира Путина) заблаговременно, — сообщил пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Напомним, ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин определил кураторов федеральных округов страны среди вице-премьеров. Главная задача института кураторства состоит в том, чтобы обеспечить единство политики регионального развития для достижения общенациональных целей и результатов нацпроектов. От вице-премьеров потребуется погружение в решение задач на местах.