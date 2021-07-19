Кремль: решение по делу Калви не сможет глобально повлиять на бизнес-сообщество в РФ

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Решение суда по делу основателя и руководителя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви не сможет глобального повлиять на бизнес-сообщество в России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что главным для страны являются системные меры по обеспечению инвестиционной привлекательности.

«Отдельно взятое дело не может иметь глобального [влияния]. Вы знаете, что главное - это те системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны и обеспечения этой привлекательности», - заявил он, назвав это гораздо более важным процессом.

Как отметил Песков, Кремлю хорошо известно, что иностранный бизнес очень внимательно наблюдает за делом Калви. Он напомнил, что ранее большой иностранный бизнес неоднократно встречались с президентом России Владимиром Путиным и поднимали тему основателя Baring Vostok.

«Каждый раз президент давал объяснения о невозможности вмешательства в судебные дела. Будем надеяться на то, что решение суда не заставит себя ждать и что ситуация разрешится», - сообщил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, предприниматель был задержан в феврале прошлого года по подозрению в хищение 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Вместе с ним были арестованы еще пять человек, которых следствие считает сообщниками Калви. Накануне прокуратура сообщила, что считает доказанной вину основателя инвестиционного фонда Baring Vostok и других фигурантов дела о растрате средств. Как стало известно, Мещанский суд Москвы огласит приговор 2 августа.