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Здоровье19 июля 2021 14:19

Биолог объяснил важность биочипа для выявления коронавируса

Новое устройство сможет оперативно выявить заболевание
Елена АКИМОВА
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Биолог объяснил важность биочипа для выявления коронавируса

Биолог объяснил важность биочипа для выявления коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко объяснил важность разработки биочипа для выявления возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе на коронавируса.

Эксперт отметил, что чем совершеннее методы тестирования, тем лучше для человечества.

- Есть разные способы тестирования коронавируса и все они доказывают свою эффективность. Разработка новых методов только поможет в борьбе с пандемией, - комментирует Александр Бутенко ФАН.

В России пока еще нет широкой практики применения биочипов. Учитывая это вирусолог уверен, что нужно сначала дождаться более полной информации о способе тестирования.

- Биочипы внедряются в организм человека для определения маркеров различных вирусов, - говорит эксперт.

О новом способе диагностики стало известно из сообщений Роспотребнадзора. Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной разрабатывает устройство, которое позволит выявлять пациентов с пневмонией, в том числе и с COVID-19.