Евросоюз обвинил Китай в кибератаке через уязвимость ПО Microsoft Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз считает, что кибератака через уязвимость в программном обеспечении (ПО) Exchange Server американской корпорации Microsoft была совершена из Китая. Об этом говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля от имени 27 стран - членов сообщества, распространенном в понедельник, 19 июля, в Брюсселе.

«Сегодня ЕС и его государства-члены вместе с партнерами разоблачают вредоносную кибердеятельность, которая существенно повлияла на нашу экономику, безопасность, демократию и общество в целом. ЕС и его государства-члены оценивают эту вредоносную кибердеятельность как осуществляемую с территории Китая», - говорится в заявлении.

Как отмечается, «компрометация и эксплуатация» сервера американской корпорации подорвали безопасность, а также целостность тысяч компьютеров и сетей по всему миру, в том числе в странах и учреждениях Европейского Союза. В документе говорится о том, что это дало возможность получить доступ большому числу хакеров, «которые до сих пор продолжали использовать этот компромисс».

В Европейском союзе все это называют «безответственным» и «вредным» поведением, которое в итого привело к рискам для безопасности и значительным экономическим потерям государств-членов сообщества, их учреждений и частных компаний, «а также продемонстрировало значительные побочные и системные последствия для нашей безопасности, экономики и общества в целом».

В свою очередь высокопоставленный представитель администрации США пообещал, что Вашингтон раскроет, как китайское министерство госбезопасности, по мнению Штатов, проводит кибероперации по всему миру.