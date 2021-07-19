Общественники поддержали планы продавать авиабилеты семьям с детьми по спецтарифу

Общественники поддержали планы по продаже авиабилетов по спецтарифу для семей с детьми Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов прокомментировал заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о том, что уже в августе россияне с детьми смогут приобретать авиабилеты по специальному тарифу. Эксперт поддержал нововведение и добавил, что оно послужит продолжением уже имеющейся программы льгот. Так, Зотов напомнил, что в России уже существуют спецусловия для семей с детьми на ж/д билеты.

Также общественник напомнил о программе туристического кэшбека, которая помогает россиянам вернуть часть средств за отдых.

«И вот дополнением к данным программам и, по сути, неким завершающим этапом является как раз предоставление льгот на авиаперелёты, которые достаточно существенную роль имеют в турпакете», — цитирует Зотова RT.

Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что уже в августе текущего года россияне с детьми должны получить возможность покупать билеты на самолет по сниженным фиксированным ценам, передает ОТР.

Добавим, что в этом году самыми популярными направлениями для летнего отдыха у россиян настали Симферополь и Сочи. Также в пятерку лидеров вошли Анапа, Москва и Калининград, сообщает телеканал «360».