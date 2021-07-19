Игорь Артамонов принял участие в обсуждении будущего облика Липецка

Инициативные липчане, общественные лидеры и сотрудники государственных организаций, разделившись на две команды, уделили внимание разработке проектов решения актуальных городских проблем: реновации, охраны окружающей среды и экологии, благоустройства дворовых территорий и совершенствования системы жилищно-коммунального хозяйства. Направления для дискуссии отобрали в ходе анализа обращений граждан на портал «Развиваем Липецкую область вместе!», в инстаграм руководителя региона и мэра Липецка, а также в ЕДС. Форсайт-сессия прошла в областном центре при поддержке органов исполнительной власти. В работе форсайт-сессии принял участие руководитель администрации региона Игорь Артамонов. «Форсайт – правильный и своевременный формат. Здесь мы с вами не только ставим масштабные цели по развитию города, но и сразу же ищем пути решения. Особенно важно, что все инициативы исходят от горожан, чьё мнение для нас определяющее», – отметил Игорь Артамонов во время приветствия участников встречи. Игорь Артамонов одобрил предложение по внедрению цифровых решений в сфере ЖКХ для выстраивания удобной и эффективной коммуникации между горожанами и управляющими компаниями. Проблема может быть решена за счет создания чатов с управляющей компанией для каждого дома, который она обслуживает. Актуальную информацию можно размещать на платёжных документах в виде QR-кодов. «Жители должны знать, сколько и за что они платят. И обязательно должны получать обратную связь от управляющих компаний. Подробно изучим ваши предложения и начнём внедрять», – сказал губернатор Артамонов. Во время обсуждения направлений развития молодёжной среды, Игорь Артамонов отметил необходимость активного вовлечения молодых людей в общественную жизнь. Команда, которая работала над данной проблемой, инициировала создание единой молодёжной информационной платформы и организации в Липецке современных зон притяжения. «Мы уже работаем над этим. В этом году сдаём два общественных пространства для молодёжи. Хотим поддерживать неформальных людей, со смелыми идеями, у которых есть свой взгляд и своё видение современного города», – отметил Игорь Артамонов. «Для нас важен открытый диалог и важно мнение каждого, в том числе и тех, кто не совсем доволен нашей работой. Мы готовы обсуждать любые вопросы и ждём конструктивных предложений. На следующую форсайт-сессию обязательно пригласим липчан, которые критикуют власть», – прокомментировал итоги разговора глава области Игорь Артамонов. Также он заявил, что подобный формат кооперации станет использоваться и в будущем.