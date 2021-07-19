Путин встретится с Алиевым 20 июля 2021 в Москве Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в вторник, 20 июля, проведет встречу со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Основное внимание на переговорах будет уделено урегулированию в Нагорном Карабахе в рамках трехсторонних договоренностей, в частности разблокированию и развитию экономических и транспортных связей, сообщается на сайте Кремля.

Также президенты рассмотрят отношения между Россией и Азербайджаном, сделав акцент на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество, говорится в сообщении.

Напомним, 27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновился 30-летний территориальный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Боевые действия продолжались полтора месяца и привели к многочисленным потерям среди военного контингента двух стран и мирного населения.

Армения и Азербайджан несколько раз пытались примириться, но достигнутые договоренности не выполнялись. Лишь в ночь на 10 ноября при участии России стороны смогли заключить мирное соглашение. Основными условиями стали полное прекращение огня в зоне конфликта, обмен пленными и телами убитых, а также Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы Карабаха. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.