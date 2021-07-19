Путин примет участие в церемонии открытия авиасалона МАКС в Жуковском

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 20 июля, президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия 15-ого авиационно-космического салона МАКС в подмосковном Жуковском. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

«Глава государства осмотрит передовые образцы отечественной авиатехники», — говорится в заявлении.

Как отмечается, в тот же день глава государства собирается провести совещание по вопросу реализации ключевых проектов в авиастроительной отрасли.

В работе авиационно-космического салона МАКС-2021 намерены принять участие, как в очном, так и в дистанционном форматах 291 иностранных компания из 56 стран, при этом 89 экспонентов будут представлены непосредственно на площадке салона.

Кроме того, на авиакосмическом салоне планируют впервые представить новый прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра «Сокол-М», который предназначен для экипажа будущего пилотируемого корабля «Орел».