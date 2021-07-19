Лавров: РФ изучает возможность производства российской вакцины от коронавируса в Никарагуа

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия изучает вопрос налаживания производства какой-либо из российских вакцин от коронавирусной инфекции в Никарагуа в ответ на соответствующее обращение никарагуанской стороны. Такое заявление в понедельник, 19 июля, сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Никарагуа Денисом Монкадой Колиндресом.

Глава МИД РФ отметил, что руководство Никарагуа несколько месяцев назад обратилось с предложением о налаживании производства вакцины «Ковивак», разработанной Центром имени Чумакова на базе совместного предприятия Mechnikov в столице республики, однако в силу ряда причин это «вопрос непростой».

«Во-первых, потому что предприятие настроено на производство вакцин против гриппа и его мощности полностью загружены именно этими препаратами, которые поставляются не только в Никарагуа, но и в Венесуэлу, на Кубу, в Эквадор… И второй аспект заключается в том, что производственные мощности Центра [имени] Чумакова пока не очень значительны», - заявил он, уточнив, что в РФ спрос на эту вакцину «пока еще полностью не удовлетворен».

Лавров выразил уверенность, что в ближайшее время будет ясность по данному вопросу. «Политически мы, конечно, целиком за», - отметил он.

Колиндрес в свою очередь сообщил, что уже длительное время действует межправительственная комиссия, которая «на периодической основе проводит заседания с тем, чтобы определять динамику работы» в этом направлении.

Российский министр также напомнил, что Никарагуа одной из первых зарегистрировала вакцину «Спутник V», а в мае руководство республики совместно с венесуэльскими коллегами зарегистрировали в своих странах «Спутник лайт».