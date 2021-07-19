Росавиация отказала авиакомпаниям в допусках на полеты на курорты Египта Фото: Иван ВИСЛОВ

Росавиация отказала авиационным компаниям в допусках на выполнение рейсов из российских городов на курорты Египта Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Об этом говорится в приказе, опубликованном в понедельник, 19 июля, на официальном сайте ведомства.

В общей сложности соответствующие заявки подавали десять перевозчиков. Из Москвы, Санкт-Петербурга и других российских регионов на египетский курорты планировали летать авиакомпании «Россия», «Уральские авиалинии», Nordwind Airlines, Azur Air, «Якутия», S7, iFly, «ИрАэро», «Азимут» и NordStar. Все в Росавиацию поступило около 230 заявлений от авиакомпаний.

Источник издания «Интерфакс» в авиакругах сообщил, что отклонение заявок на полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх связано с «отсутствием решения оперативного штаба России о параметрах возобновления авиасообщения с Египтом».

Напомним, 8 июля российский президент Владимир Путин отменил указ о запрете полетов из РФ полетов на курорты Египта, который действовал более шести лет.

Как писал сайт kp.ru, после решения об отмене запрета Роспотребнадзор и Ростуризм провели переговоры с министром туризма Египта и направили на курорты страны экспертов. Специалисты должны оценить эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в стране и профилактические меры в местах отдыха. По результатам экспертизы будет принято решение о точной дате запуска чартеров и количестве рейсов.