В центре Гамалеи сообщили о спаде заболеваемости коронавирусом в России Фото: Александр ГЛУЗ

Волна заболеваемости коронавирусной инфекцией в России идет на спад. Такое заявление в понедельник, 19 июля, сделал ведущий специалист Центра имени Гамалеи Федор Лисицын.

«Мы сейчас можем констатировать, что та волна, которая накрыла Россию весной, уже летом, по сути дела, уже действительно идет на спад», - сказал эксперт в эфире телеканала «Россия 24».

Специалист также указал на спад заболеваемости, который наблюдается и в Москве. Как он отметил, вот уже несколько дней заболеваемость в столице падает.

«В Москве спад идёт заболеваемости устойчиво уже ... несколько дней», - заявил он.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 19 июля, мэр Москвы Сергей Собянин, заявил, что уже четыре недели в столице наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, отметив, что продолжает снижаться и число госпитализаций пациентов с COVID-19.

Как писал сайт kp.ru, согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Москве снижается показатель заболеваемости COVID-19. Так, за минувшие сутки было выявлено 4357 случаев заболевания. До этого был зарегистрирован 4561 случай инфицирования.