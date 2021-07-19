Открылся форум сообществ молодых специалистов «Форсаж»

В год науки и технологий тема «Форсажа» 2021 сформулирована как «Технологическая кооперация в цифровом мире».

Участников приветствовали Сергей Новиков, начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, председатель Совета форума, Ольга Голышенкова, заместитель председателя Комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Общественной палаты, Алексей Кулапин, генеральный директор ФГБУ «РЭА» Минэнерго России.

На форум приехали 12 команд, представляющие такие компании, как ГК «Роскосмос», ОАО РЖД, Техническая академия Росатома, ПАО «Ростелеком», РЭА Минэнерго России, АО «Мособлгаз», ПАО «Т Плюс», ПАО «Квадра», АО «Зарубежнефть» и другие. Четыре команды приехали на форум впервые. Кроме того, в первый день к участникам присоединились студенты из ГИТИСа.

Обращаясь к участникам, Сергей Новиков отметил появление на форуме театрально-музыкальной команды: «Сообщество молодых специалистов диверсифицируется, и в этом есть множество плюсов. К традиционным компаниям-партнерам и командам участников «Форсажа» присоединились представители сферы культуры и искусства. Это особенно актуально сейчас, когда все говорят о важности креативной экономики. За счёт интеллектуальной добавленной стоимости креативная экономика позволяет увеличить выручку в несколько, может быть, даже в десятки раз. И если соединить на поляне представителей высокотехнологичных компаний и представителей культуры и искусства, то вы увидите новые горизонты, родятся новые идеи, как упаковать свои проекты, как создать им высокую добавленную стоимость».

Ольга Голышенкова обратила внимание на задачи форума и на значимость его для участников: «На форум собираются множество талантливых молодых людей. Они общаются, помогают друг другу познать себя, выстроить горизонтальные неформальные связи и создать пространство мечты. Это место, где люди раскрываются, где мы экспериментируем с новыми форматами и практиками, и место, где порой жизненные и карьерные траектории участников поворачивают в совершенно новом направлении. Мы хотим представить многообразие векторов развития и поставить глобальный вопрос, на который каждому человеку нужно ответить: «Кто я и куда я иду? Чего я хочу достичь в этом мире?».

Ольга Голышенкова также отметила создание Координационного совета молодых специалистов при Общественной Палате Российской Федерации как один из результатов неформального и эффективного взаимодействия участников из разных корпораций и организаций на форуме. В Координационный совет вошли те молодёжные лидеры, которые сами проявили интерес и которых при этом поддержали их компании, что позволило сделать это объединение эффективным.

Алексей Кулапин начал своё выступление с благодарности организаторам. В 2021 году команда Российского энергетического агентства Минэнерго России впервые стала участником форума. «Технологическая кооперация в наши дни – это то, чему нужно уделять особое внимание. Технологии преображают нашу жизнь ежедневно и являются залогом успеха в конкурентной борьбе компаний как на внутреннем, так и на внешних рынках. Чтобы приумножить успех необходима технологическая кооперация на государственном уровне, на корпоративном, на стыке отраслей, с вовлечением науки и вузов. И возникновение настоящего неформального сообщества в результате проведения форума – это дорогого стоит», – сказал глава Агентства и пожелал участникам успешного саморазвития и самосовершенствования.

В течение шести дней участники будут разбираться в тонкостях кооперации, общаться с экспертами, представителями науки и промышленности, создавать и защищать проекты. В этом году большой блок программы составят презентации и мероприятия, организованные Координационным советом по развитию сообществ молодых специалистов при ОП РФ. 19 июля на форум приедут руководители рабочих групп КС, которые расскажут участникам о деятельности своих тематических сообществ и проведут мероприятия, связанные с деятельностью рабочих групп. Форум завершится 23 июля.

Информационная справка:

Форум сообществ молодых специалистов «Форсаж» в 2021 году проводится в 11 раз. Цель форума: сформировать кадровый резерв для построения работоспособных межкорпоративных и межсекторальных связей и устойчивых партнерств как на основе и с использованием «сквозных» технологий, так и для создания новых технологических решений и продуктов на региональных, национальных и глобальных рынках.

Участники форума: молодые специалисты - сотрудники организаций-партнеров форума «Форсаж», студенты и выпускники вузов - победители корпоративных конкурсов и специальных программ в возрасте до 35 лет.

Организатором «Форсажа» является Ассоциация «МАКО».