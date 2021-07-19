Украинского генерала рассмешила реакция Зеленского на статью Путина Фото: REUTERS

Реакция украинского лидера Владимира Зеленского на статью президента России Владимира Путина о единстве русского и украинского народов была смешной, заявил бывший председатель Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж.

В разговоре с Politeka, экс-глава украинской разведки сказал, что в своей статье Путин «показал величие», в то время как ответ Зеленского продемонстрировал «невысокий уровень». По мнению, Маломужа, украинские власти сделали гораздо меньше для создания своей государственности, чем Россия.

Как считает генерал, российский президент «формирует гуманитарный посыл», влияющий на украинцев, которые имеют пророссийские взгляды, испытывают симпатию к Советскому Союзу, «славянскому единству и православию». Такой формат, отметил Маломуж, может иметь объединяющую силу.

Как писал сайт kp.ru, ранее Зеленский отреагировал на статью Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Он сообщил, что мог бы обсудить некоторые моменты статьи лично с президентом России. По словам украинского лидера, у него есть много материала, который можно использовать в другой статье об Украине.

Напомним, в своей статье о российско-украинских отношениях Путин назвал возникшую между двумя странами стену «большой бедой», а также выразил мнение, что сложившаяся ситуация – это результат общих ошибок. Чтобы их исправить, нужно обратиться к истории, в которой «и русские, и украинцы, и белорусы – наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы».