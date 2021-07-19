Иммунолог: локальные вспышки заболеваемости коронавирусом возможны даже при коллективном иммунитете Фото: Иван МАКЕЕВ

Локальные вспышки заболеваемости коронавирусом возможны даже при коллективном иммунитете. Такое заявление сделала иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

Как сообщил иммунолог, относительно такого варианта коронавируса как «Дельта» эффективность российских вакцин составляет 55 – 60 процентов, что дает очень хорошие шансы не заболеть тяжело и не умереть, однако локальные вспышки заболеваемости возможны даже в то время, когда коллективный иммунитет уже будет сформирован.

«Вопрос в том, что при коллективном иммунитете будет существенно меньше госпитализаций, среднетяжелых и тяжелых больных и меньше смертей, - а это очень важно», - отметил специалист.

Крючков заявил, что в идеале в России есть все шансы нормализовать ситуацию с коронавирусом к весне следующего года. Однако необходимо будет продолжать контролировать внешнюю санитарную границу.

«Сейчас очень важно как можно больше людей именно вакцинировать, а не допускать до того, чтобы они переболели. Именно это даст нам контроль над распространением вируса. Если мы этого не сделаем, то ситуация осенью и зимой этого года может быть даже хуже, чем в прошлом году», - предупредил он.

Как писал сайт kp.ru, Крючков заявил, что сегодня в России примерно 22% граждан получили один компонент вакцины и примерно 14% полностью прошедших вакцинацию. По его мнению, в реальности говорить о 60 % иммунизированных граждан слишком оптимистично.