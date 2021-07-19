ФМБА начало клинические исследования своей вакцины от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральное медико-биологическое агентство начало клинические исследования своей вакцины от коронавирусной инфекции, в которых примут участие 200 человек. Об этом рассказали в пресс-службе.

Как сообщили в агентстве, ФМБА получило официальное разрешение Министерства здравоохранения РФ на проведение «клинических исследований I и II фазы субъединичной рекобинантной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», передают РИА Новости.

В пресс-службе сообщили, что в июне текущего года успешно прошли доклинические исследования вакцины, в результате которых была доказана безопасность препарата, а также иммуногенность и протективность, Клинические исследования будут проводиться с понедельника, 19 июля.

Разработчиком препарата выступает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Уточняется, что вакцина нацелена, прежде всего, на развитие клеточного иммунитета и использует в качестве мишени консервативные белки вируса, которые наименее подвержены мутациям.