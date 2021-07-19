Михаил Дегтярев рассказал, как отстоял пятитысячную купюру «с Хабаровском»

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал в интервью обозревателю «Комсомольской правды» Александру Гамову, как он попросил Центральный банк РФ не убирать изображение Хабаровска с пятитысячных купюр.

- Почему вы так болезненно восприняли идею Центробанка поменять рисунок на пятитысячных купюрах? - спросил журналист у временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева (он был назначен на эту должность год назад, 20 июля 2020-го).

Купюру в 5000 рублей украшают виды Хабаровска. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Это болезненно восприняли хабаровчане, - рассказал Дегтярев. - В интернете обсуждали. Мне удалось договориться о встрече с Эльвирой Сахипзадовной Набиуллиной. Выразил мнение хабаровчан и сожаление, что такое решение принято.

Дегтярев выразил благодарность главе Центробанка Эльвире Набиуллиной за то, что, не отменяя принятого решения, «удалось достигнуть компромиссной позиции», согласно которой «на паритетных началах» будут выпускать банкноты и нового образца с Екатеринбургом, и старого – с Хабаровском – до 2030-2035 года.

Как рассказал Дегтярев, в ходе встречи с Набиуллиной он рассказал историю, связанную с Айгуньским договором, по которому, большая дальневосточная территория с Приморьем, Камчаткой, Хабаровским краем была присоединена к Российской империи.

«Автограф поставил под договором от лица императора граф Николай Иванович Муравьев-Амурский. Это, можно сказать, не хабаровская, а дальневосточная купюра», - рассказал Дегтярев.

Напомним, 23 марта 2021 года Центробанк объявил о смене дизайна банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей, отметив, что будет усилена защита денежных знаков.

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