Россия направит на создание «санитарного щита» 30 миллиардов рублей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Россия до 2024 года направит на создание «санитарного щита» порядка 30 миллиардов рублей, сообщила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Проект «санитарного щита» предполагает защиту от завоза в страну опасных инфекций, влияющих на развитие пандемий. Он позволит за четыре дня разрабатывать тест-системы на новые вирусы и за четыре месяца вакцины от них, рассказала вице-премьер на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Кроме того, правительство намерено создать сайт, на котором будет размещена вся информация о состоянии окружающей среды и эпидемиологический обстановке. По словам Голиковой, санитарно-карантинный контроль на границах России будет повышен так, чтобы не закрывать их и создавать трудностей для перемещения людей. Также будут построены новые лаборатории, а для 80% россиян станет доступна быстрая диагностика инфекционных заболеваний, занимающая не более 24 часов, сказала она.

В мае 2021 премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия приступила к созданию мощного «санитарного щита», о котором президент Владимир Путин говорил в своем послании Федеральному собранию.