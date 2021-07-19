Михаил Дегтярев: Мне помогает «Школа губернаторов»

Михаил Дегтярев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал в интервью обозревателю «Комсомольской правды» Александру Гамову ответил на вопрос о том, с кем и когда советуется из своих коллег.

«Мне очень просто на этот вопрос ответить», - заявил врио главы региона, указав на то, что ранее он окончил высшую школу государственного управления РАНХиГС, которая в «разговорной речи» известна как «школа губернаторов».

Дегтярев напомнил, что создание этой школы инициировал президент России Владимир Путин. Из его потока на сегодняшний день уже 12 губернаторов, три федеральных министра и много тех, кто занимают высокие должности в правоохранительной системе, и в госкорпорациях.

По его словам, их всех учили тому, как налаживать горизонтальные связи для того, чтобы «очень быстро в интересах людей принимать решения». «Не по методичке, не через десятые руки, не через приемные, а - напрямую. Надо решить для региона вопрос? Есть с кем поговорить. Это такое студенческое и губернаторское братство, можно назвать. Однокашники. Так получается», - рассказал он.

В ходе своего интервью Михаил Дегтярев, назначенный на должность врио губернатора Хабаровского края год назад, 20 июля 2020 года, также заявил, что сегодня «власть стала ближе к народу». Он сообщил, что именно ему принадлежит идея провести выездное заседание краевого правительства в районе.

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