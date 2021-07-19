Испания отказалась от закупок вакцины AstraZeneca из-за побочных эффектов препарата Фото: REUTERS

Министерство здравоохранения Испании отказалось от дальнейшего приобретения вакцины от коронавирусной инфекции компании AstraZeneca.

Как передает издание Cadena SER, ведомство приняло такое решение принято в связи с побочными эффектами препарата. Ранее ожидалось, что Испания закупит 31 миллион доз данной вакцины.

Испанский Минздрав сообщил, что на сегодняшний день вакцина AstraZeneca поступает в автономные сообщества (регионы) страны исключительно для завершения вакцинации граждан старше 60 лет. Ведомство заявляет, что население в возрасте от 60 до 69 лет полностью привито на 78 процентов, в возрасте от 70 до 79 лет - на 97,6 процента, а граждане старше 80 лет привиты на 100 процентов.

Уточняется, что из всего запланированного объема испанцам поступило только 10,3 миллиона доз вакцины. Оставшееся количество страна передаст другим странам с помощью COVAX - системы глобального доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, еще в начале года вокруг вакцины AstraZeneca разгорелся скандал, когда некоторые европейские государства приостановили использование препарата из-за случаев выявления тромбов у пациентов после вакцинации им. В начале апреля европейский регулятор ЕМА подтвердил существование связи между вакциной компании AstraZeneca и образованием тромбов.