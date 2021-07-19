Ученикам старших классов предложат бесплатное обучение программированию Фото: Пресс-служба департамента информатизации Тюменской области

Российским ученикам старших классов предложат бесплатное обучение программированию, рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Обучение современным языкам программирования будет рассчитано на два года. Кроме того, инициатива коснется студентов вузов, для которых создадут цифровые кафедры. Там учащиеся смогут получить дополнительную специальность в IT-сфере в течение года или двух, сообщил вице-премьер.

По словам Чернышенко, в 2021 году кабинет министров запускает проект по созданию инженерных школ совместно с крупными компаниями. Он заверил, что они позволят коренным образом изменить подготовку кадров. Помимо этого, будет запущена платформа технологического предпринимательства в университетах, благодаря которой правительство рассчитывает помочь молодежи в продвижении и монетизации своих разработок.

Как писал сайт kp.ru, ранее Чернышенко заявил о нехватке на российском рынке от 700 тысяч до миллиона IT-специалистов. По его словам, до 2024 года требуется переподготовить 80 тысяч педагогов, чтобы они превосходили по своим знаниям коллег из высокотехнологичных компаний.