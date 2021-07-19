Путин внес в Госдуму закон о продлении предельного срока службы генералов Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу закон о продлении предельного срока службы генералов, маршалов и адмиралов.

Согласно документу, опубликованному на сайте Госдумы, президент может своим решением увеличивать срок прохождения военной службы с теми, кто достиг предельного возраста. В настоящее время, новые контракты с генералами армии, маршалами РФ и адмиралами флота не могут заключаться после достижения ими 70 лет.

Как писал сайт kp.ru, в мае 2021 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о повышении окладов военнослужащих по должностям и званиям в 1,037 раза. Увеличение окладов коснется как проходящих срочную службу, так и военнослужащих по контракту. Оклады повысят также проходящим службу в Росгвардии, сотрудникам органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы, пожарным, таможенникам и начальникам органов фельдъегерской связи.