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Политика19 июля 2021 23:41

Путин поручил обсудить с сотовыми операторами обеспечение автотрасс интернетом

Президент России напомнил, что у операторов связи заканчиваются лицензии, и «это хороший повод» поговорить, какие обязательства они могли бы на себя взять
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам сказал, что нужно решать вопрос доступности интернета вдоль автомобильных дорог.

Глава государства отметил, что правительство «понимает здесь, какие возникают вопросы и проблемы у операторов», и напомнил, что «в сентябре заканчиваются соглашения о предоставлении им лицензии десятилетней».

«Вот это хороший повод для того, чтобы поговорить с коллегами из соответствующих компаний о том, что нужно брать на себя определенные обязательства для решения таких общенациональных задач», - сказал президент.

Он поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вместе с мобильными операторами связи решить вопрос обеспечения интернета вдоль российских дорог.

«В нормальном режиме, естественно, в диалоге с бизнесом ответственно подойти к этим вопросам вместе с ними», - добавил Владимир Путин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он сказал, что в России наряду с реальными достижениями остается значительное число нерешенных проблем, среди которых бедность, низкие доходы семей, а также первичное звено здравоохранения.