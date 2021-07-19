Путин поручил обсудить с сотовыми операторами обеспечение автотрасс интернетом

Президент России Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам сказал, что нужно решать вопрос доступности интернета вдоль автомобильных дорог.

Глава государства отметил, что правительство «понимает здесь, какие возникают вопросы и проблемы у операторов», и напомнил, что «в сентябре заканчиваются соглашения о предоставлении им лицензии десятилетней».

«Вот это хороший повод для того, чтобы поговорить с коллегами из соответствующих компаний о том, что нужно брать на себя определенные обязательства для решения таких общенациональных задач», - сказал президент.

Он поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вместе с мобильными операторами связи решить вопрос обеспечения интернета вдоль российских дорог.

«В нормальном режиме, естественно, в диалоге с бизнесом ответственно подойти к этим вопросам вместе с ними», - добавил Владимир Путин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он сказал, что в России наряду с реальными достижениями остается значительное число нерешенных проблем, среди которых бедность, низкие доходы семей, а также первичное звено здравоохранения.