Сирийские ПВО отразили воздушную атаку в районе Алеппо

Сирийские силы ПВО отразили воздушную атаку Фото: REUTERS

В ночь на вторник, 20 июля, сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку в небе над районом возле города Алеппо, сообщает государственное телевидение Сирии в своем Telegram-канале со ссылкой на своего корреспондента.

Уточняется, что ночному налету с воздуха подвергся район Эс-Сафира, расположенный к югу от Алеппо. По данным репортера гостелевидения Сирии, удар нанесли Воздушно-военные силы Израиля. Сообщений о возможных жертвах и пострадавших в результате «израильской агрессии» не поступало.

Стоит отметить, что сирийским зенитчикам довольно часто приходится отражать ночные атаки, причем не только со стороны Израиля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце июня американские ВВС нанесли авиаудары по объектам поддерживаемых Ираном группировок в пограничном районе Ирака и Сирии по указанию президента США Джо Байдена. Глава Белого дома, распорядившись нанести эти удары, заявил, что «действует для защиты военных США».

МИД Сирии назвал авиаудары посягательством на суверенитет Сирии и Ирака, и призвал американскую сторону незамедлительно отказаться от подобных действий.