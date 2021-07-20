Hill: Консультации России и США по стратегической стабильности запланированы на 28 июля 2021

Консультации России и США по стратегической стабильности запланированы на 28 июля Фото: REUTERS

Представители России и Соединенных Штатов проведут консультации по вопросам стратегической стабильности 28 июля в Женеве, сообщает американская газета The Hill со ссылкой на неназванные источники.

По словам собеседников издания, «ожидается, что российские и американские официальные лица встретятся 28 июля, чтобы провести первый диалог о стратегической стабильности по вопросам нераспространения ядерного оружия», о котором было объявлено во время первой личной встречи президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве.

Предположительно, российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, а американскую – заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Напомним, как писал сайт kp.ru, встреча президентов двух стран состоялась 16 июня. После саммита оба лидера государств пообщались с журналистами, и каждый из них представил свое видение итогов этих переговоров. Важнейшей договоренностью российско-американского саммита в Женеве «стало решение начать комплексный двусторонний диалог».

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