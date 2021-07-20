ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 190 миллионов

Число заразившихся коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 190 миллионов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось более чем на 427,6 тысячи и превысило 190 миллионов.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер понедельника, 19 июля 2021 года, в общей сложности в разных странах с начала пандемии медики зафиксировали 190 597409 случаев заражения. От пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 4 093145 человек. За прошедший день выявлено 427576 новых инфицированных, умерли 7145 больных.

Большинство случаев заражения (свыше 28%) за прошедший день – 120291 – зарегистрированы в Европе, на втором месте Юго-Восточная Азия (104377 новых случаев), в этот регион ВОЗ включает и Индию. Третью строчку занимают Северная и Южная Америка, где число инфицированных за сутки возросло на 97876 человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир сейчас находится в начале новой волны пандемии коронавирусной инфекции.