Вакцинолог рассказал, полагается ли медотвод от прививки аллергикам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Разными аллергическими заболеваниями в России страдают почти треть населения, и многих из них очень волнует вопрос: можно ли аллергикам прививаться против коронавируса, не станет ли вакцинация неподъемной нагрузкой для организма.

«КП» задала эти вопросы авторитетному врачу-вакцинологу, инфекционисту, кандидату медицинских наук, главврачу медицинского центра «Лидер медицина» Евгению Тимакову.

«Иммуноглобулины класса IgE – это особые антитела, которые участвуют в развитии аллергических реакций. Их повышенный уровень может держаться постоянно, это означает, что человек склонен к аллергии. Повышение IgE не является противопоказанием к вакцинации кроме случаев, когда точно известно, что конкретная прививка содержит вещество-аллерген», - пояснил эксперт.

Евгений Тимаков уточнил, что «временным противопоказанием для вакцинации является не уровень IgE, а конкретные симптомы аллергии».

«Если у человека на данный момент заложен нос, воспалена слизистая глаз, сильный кашель, сыпь и т. п. - тогда нужно пролечиться. И делать прививку после снятия этих симптомов», - добавил вакцинолог.

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