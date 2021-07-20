Глава Гидрометцентра предупредил москвичей об «обвале холода»

В Москве ожидается долгожданное похолодание Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 22 июля, в Москве ожидается долгожданное похолодание, однако после затяжной аномальной жары москвичи и гости столицы будут ощущать его как «обвал холода». Об этом рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что в город придет «типичное московское лето», и в ближайшее время 30-градусной жары не предвидится.

«Температура будет близка к климату с 22 июля, но это будет обвал холода по сравнению с той погодой, что была. Ветра будут северные, действительно холодные», - предупредил метеоролог в беседе с ТАСС.

Роман Вильфанд уточнил, что столбики термометров будут опускаться ниже 20 градусов тепла, а если бы солнце не так активно прогревало эти холодные воздушные массы, похолодание было бы еще более ощутимым для горожан.

Кроме того, по его словам, с приходом похолодания в Москве изменится и качество воздуха: он станет свежим и можно будет «дышать полной грудью».