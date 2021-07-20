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В мире20 июля 2021 6:55

По президентскому дворцу в Афганистане запустили несколько ракет

Сообщений о возможных жертвах и пострадавших пока не поступало
Источник:kp.ru
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СМИ сообщили о взрывах в Кабуле

СМИ сообщили о взрывах в Кабуле

Фото: REUTERS

Утром во вторник, 20 июля, неизвестные боевики выпустили несколько ракет по президентскому дворцу в столице Афганистана Кабуле, передает агентство «Синьхуа».

По данным местных СМИ, рядом с резиденцией главы государства было слышно не менее трех взрывов. Информации о возможных жертвах и пострадавших пока не поступало.

Тем временем афганский телеканал TOLO News уточняет, что реактивные снаряды по дворцу в Кабуле были выпущены во время молитв в честь мусульманского праздника Курбан-байрам, на которых присутствовали президент страны Ашраф Гани и другие официальные лица, а также высокопоставленные чиновники.