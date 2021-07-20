Врач рассказал, как прививка от коронавируса сочетается с другими вакцинами Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Врач-вакцинолог, инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач медицинского центра «Лидер медицина» Евгений Тимаков в беседе с «КП» рассказал, как сочетаются прививка от коронавируса и другие вакцины. Ведь в любой момент каждому из нас может понадобиться срочная прививка от бешенства (укусила кошка или собака), сыворотка от столбняка (наступил на грязный гвоздь на даче) или от заболеваний, которые переносят клещи.

«После любой сыворотки вакцинация не проводится как минимум в течение полугода. Просто потому, что раньше этого срока прививка будет инактивирована, не даст защитного иммунного ответа, - пояснил эксперт.

По его словам, «протоколов совмещения антирабических вакцин (от бешенства) с антиковидными на сегодня не существует», однако «отменять прививку против бешенства при подозрении на контакт с зараженным животным нельзя ни в коем случае, это заболевание со 100%-ной летальностью».

«На практике с учетом сегодняшних реалий я бы посоветовал своему пациенту пройти полный курс антирабической вакцинации (90 дней), затем переждать еще месяц, и потом вакцинироваться от ковида», - добавил врач.

«Что касается остальных прививок, включая вакцины от гриппа, то между ними и антиковидной вакциной рекомендуется 30-дневный интервал. При этом не исключено, что со временем появятся совмещенные прививки от гриппа и коронавируса — такие разработки уже ведутся, необходимо дождаться результатов клинических исследований», - подытожил Евгений Тимаков.

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