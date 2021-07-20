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Общество20 июля 2021 7:41

Последние новости на утро 20 июля 2021: Посольство России предостерегло США от развертывания гиперзвуковых ракет в Европе

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 20 июля 2021 года
Источник:kp.ru
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«КП» – о последних новостях на утро 20 июля 2021 года

«КП» – о последних новостях на утро 20 июля 2021 года

Фото: REUTERS

Последние новости на утро 20 июля 2021 года. Посольство России в Вашингтоне после заявления руководителя пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби по поводу испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в России предостерегло США от развертывания гиперзвуковых ракет в Европе. Ранее официальный представитель американского военного ведомства назвал новое российское гиперзвуковое оружие «дестабилизирующим фактором».

К слову, глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя заявление Кирби, отметил, что Штатам «уже пора перестать изображать из себя оскорбленную невинность».