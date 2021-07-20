Последние новости на утро 20 июля 2021: Посольство России предостерегло США от развертывания гиперзвуковых ракет в Европе

«КП» – о последних новостях на утро 20 июля 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 20 июля 2021 года. Посольство России в Вашингтоне после заявления руководителя пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби по поводу испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в России предостерегло США от развертывания гиперзвуковых ракет в Европе. Ранее официальный представитель американского военного ведомства назвал новое российское гиперзвуковое оружие «дестабилизирующим фактором».

К слову, глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя заявление Кирби, отметил, что Штатам «уже пора перестать изображать из себя оскорбленную невинность».