Российские ученые разработали новый способ лечения ВИЧ

Ученые из России разработали новый способ лечения ВИЧ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения России создали и запатентовали новый способ лечения ВИЧ.

- В 90% схем лечения входит препарат тенофовир, имеющий долгосрочную токсичность в отношении воздействия на почки и кости. Новый метод лечения заключается в том, что на старте применяется тройная схема, включающая тенофовир, а через шесть месяцев после достижения первичной эффективности лечения пациенты переводятся на двойную схему: долутегравир и эмтрицитабин, — цитирует сообщение центра РИА Новости.

Специалисты подчеркнули, что полностью вылечить ВИЧ нельзя, а больным приходится до конца жизни принимать лекарства. Из-за этого возникает риск развития нежелательных явлений. Новый способ, разработанный в России, поможет этого избежать.

В 2020 году российские ученые создали технологию, способную оперативно распознавать больные клетки в организме. У нового способа ряд плюсов, в том числе способность попадать только в больные клетки, не нанося вреда здоровью других. Умный материал анализирует всю клетку и ее окружение. На основе этой способности можно будет создавать лекарства, которые смогут бороться точечно с пораженным элементами и не губить здоровые.