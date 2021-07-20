Зарубежные страны подали новые заявки на поставку российского истребителя Су-35

Россия получила новые заявки на поставку Су-35 Фото: Кирилл ЛОМАКИН

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСТВС) сообщили, что Россия получила новые заявки на поставку истребителя Су-35.

- К нам регулярно поступают официальные обращения на самолеты Су-35. В частности, начиная с 2019 года в ФСВТС поступило несколько обращений от иностранных партнеров на эти машины. От кого-то мы получаем заказы на поставки, кто-то просит провести демонстрационные полеты или же посетить завод изготовитель, — цитирует директора ФСТВС Дмитрия Шугаева РИА Новости.

Он напомнил, что авиационная техника России успешно зарекомендовала себя в ходе операции ВКС РФ в Сирии. Шугаев также сообщил, что заявок на поставку истребителя от Китая не поступала, но Россия готова к дальнейшему сотрудничеству с Пекином в этой сфере.

Ранее госкорпорация "Ростех" показала на видео контуры новейшего российского истребителя, который представят на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021). На кадрах были показаны контуры истребителя анфас. Кроме того, стал известен разработчик самолета — компания "Сухой". До этого было показано первое фото истребителя без чехла. На снимке можно увидеть однодвигательный самолет.