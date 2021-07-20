Михаил Леус сообщил, что москвичей ожидают переменная облачность и температура до 28 градусов 20 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что жителей Москвы ожидают переменная облачность и температура до 28 градусов тепла во вторник, 20 июля 2021 года.

- Сегодня на погоду в столице окажет влияние гребень антициклона с запада. В таких условиях в Москве переменная облачность, без существенных осадков. Температура в Москве повысится до плюс 26-28, в Подмосковье - до плюс 24-29 градусов, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Также ожидается северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в четверг, 22 июля, в Москве ожидается долгожданное похолодание, однако после затяжной аномальной жары москвичи и гости столицы будут ощущать его как "обвал холода". Он уточнил, что столбики термометров будут опускаться ниже 20 градусов тепла, а если бы солнце не так активно прогревало эти холодные воздушные массы, похолодание было бы еще более ощутимым для горожан.