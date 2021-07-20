Вирусолог назвал преимущества вакцины "ЭпиВакКорона"

Вирусолог Александр Хромых перечислил плюс вакцины "ЭпиВакКорона" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Член оперативной группы по SARS-CoV-2 в Глобальной сети вирусологов Александр Хромых назвал преимущества российской вакцины от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона".

- Одним из преимуществ пептидных вакцин является их безопасность и низкая реактогенность, что и было показано в опубликованных испытаниях на людях, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Это является серьезным преимуществом для людей пожилого возраста и россиян с ослабленным иммунитетом, добавил Хромых. Также среди плюсов препарата эксперт назвал простоту производства, удобные способы хранения и транспортировки.

Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала кормящим матерям необходимо сделать вакцину от коронавирусной инфекции. Специалисты ВОЗ считают, что младенцы, рожденные от привитой женщины, не подвержены риску и даже могут получить от матери защиту в результате ее вакцинирования. В организации рекомендовали включить беременных женщин и детей с сопутствующими заболеваниями в одну из приоритетных групп для вакцинации от COVID-19, поскольку они подвержены риску тяжелого протекания болезни.