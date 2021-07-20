Молитва и проповедь на Курбан-байрам прошли в Московской соборной мечети без прихожан Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Московской соборной мечети во вторник, 20 июля, прошли праздничная молитва и проповедь в день жертвоприношения Курбан-байрам - один из главных праздников мусульман. Этот праздник отмечается верующими в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и длится трое суток.

На фоне пандемии коронавирусной инфекции молитва и проповедь на Курбан-байрам прошли в российской столице без прихожан, велась онлайн-трансляция праздничного богослужения. В Московской соборной мечети сегодня собралось примерно 80 человек – представители духовенство и сотрудники храма. Вокруг мечети выставили оцепление, работают волонтеры.

- Поздравляю всех моих единоверцев, братьев и сестер, всех моих соотечественников с главным праздником ислама – Курбан-байрам. Хочу пожелать вам всем мира, здоровья, милости и благословения Всевышнего Аллаха, - сказал в начале богослужения глава Духовного собрания мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня президент России Владимир Путин поздравил мусульман с Курбан-байрамом, отметив, что этот праздник обращает верующих к истокам и ценностям ислама, призывая их к милосердию и справедливости.