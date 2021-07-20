Правительству предложили разрешить работодателям выдавать ипотеку сотрудникам Фото: Евгения ГУСЕВА

В федеральной сети риэлторских компаний «Этажи» предложили разрешить работодателям выдавать сотрудникам ипотеку под низкий процент и оформлять в залог купленную недвижимость. Свое обращение риэлторы направили премьер-министру Михаилу Мишустину.

Данная практика поможет повысить доступность жилья в стране, уверены эксперты рынка. Но для этого предстоит разработать упрощенную систему лицензирования такой деятельности для компаний.

Традиционную банковскую ипотеку это, конечно, не заменит, но повысит конкуренцию на ипотечном рынке за счет бизнеса. К тому же, компании получат рычаг для повышения лояльности сотрудников и инвестирования средств.

- Работодатели смогут выдавать займы с более низким первоначальным взносом, поскольку у них есть возможность свободно распоряжаться собственными средствами, - сказал «Известиям» глава федеральной сети «Этажи» Ильдар Хусаинов.

В случае увольнения сотрудник продолжит выплачивать кредит тому же работодателю. Помимо этого, должен быть предусмотрен выкуп закладных другим работодателем или банком – то есть, механизм, похожий на рефинансирование.

Еще одна особенность «рабочей ипотеки» - это дифференцированная ставка, которая может зависеть, например, от показателей работы сотрудника. Авторы инициативы предлагают установить ставку в размере 4-5%, а при увольнении поднимать ее до 6% годовых. Это должно быть прописано в кредитном договоре.

Стоит отметить, что существующее сегодня законодательство ограничивает деятельность компаний в этой сфере. Проводить подобные операции с недвижимостью могут только банки.

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