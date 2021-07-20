Депутат Рады поругался со сторонником Зеленского из-за издевательства над русскими

Депутат Верховной Рады поругался со сторонником Зеленского из-за издевательства над русскими Фото: REUTERS

Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович раскритиковал члена фракции "Слуга народа" Олега Семинского за его высказывание о русскоговорящих жителях Украины.

До этого Семинский написал в Facebook, что после принятия закона о "коренных народах" русские граждане Незалежной не будут обладать всеми правами человека. Спустя время политик удалил свой пост, однако его скриншот появился в Сети.

- "Слуги" сами ответили на все вопросы: закон принят только для того, чтобы поиздеваться над теми, кто говорит на русском языке, закон лишил их элементарных прав. Такое просто невозможно, но власть сама это подтвердила — один идиот заявил, что "наконец-то все, кто разговаривает на русском языке, лишены всяких гражданских прав", — заявил Рабинович.

Он добавил, что его партия намерена подать в суд на Семинского после его высказывания.

Ранее депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин предрек Украине тяжелые времена после статьи президента России Владимира Путина о Незалежной. Парламентарий выделил в статье три аспекта: о выходе Украины из СССР с сохранением за собой территории Донбасса, Крыма, Херсона, Николаева, Одессы и западных областей; о превращении Незалежной в проект "анти-Россия", а также русских на Украине. По его мнению, именно на эти три аспекта должны были обратить внимание власти Украины. Однако реакции не последовало. Именно поэтому, считает Кузьмин, Незалежную ждут "тяжелые времена".