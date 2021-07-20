В Совфеде назвали Порошенко фантазером за его слова о возвращении Крыма за год

В Совете федерации назвали Петра Порошенко фантазером за его слова о возвращении Крыма за год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал экс-президента Украины Петра Порошенко фантазером за его слова о возвращении Крыма за год.

- Он известный фантазёр, и доказывал это регулярно - я в свою бытность президентом Украины, и после этого. Видимо, он готовится к новой президентской кампании, — цитирует Джабарова РИА Новости.

Он добавил, что подобные заявления украинских политиков "гроша ломаного не стоят", а жители полуострова решили свою судьбу в марте 2014 года.

Ранее депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" (ЕС) Петр Порошенко, обращаясь к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю исламского праздника Курбан-байрам, заявил, что через год Крым будет уже в составе Незалежной. Он добавил, что уже в следующем году "коренной крымскотатарский народ свободно отметит Курбан-байрам", по его словам, "в украинском Крыму".