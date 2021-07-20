В Минздраве рассказали об опасных симптомах после вакцинации от коронавируса

Минздрав рассказал об опасных симптомах после вакцинации от коронавируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главный гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачева сообщила, что высокая температура после прививки может говорить о заражении коронавирусом в период вакцинации.

- Привившимся следует обязательно обратиться к медикам, если лихорадка и температура выше 40 градусов сохраняются более двух дней, — цитирует специалиста "URA.RU".

Она уточнила, что заражение могло произойти до или во время периода вакцинации. Также следует обратиться в больницу, если плохое самочувствие сопровождается проблемами с дыханием, быстрым сердцебиением, судорогами или крапивницей. Специалист добавила, что неприятные ощущения в месте прививки могут говорить развитии воспалительной реакции на введение препарата.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что у коронавирусной инфекции появились новые симптомы. По его словам, чаще отмечаются проявления, схожие с ангиной. Мурашко также добавил, что сейчас коронавирусная инфекция распространяется более быстрыми темпами.