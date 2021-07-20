В России число заразившихся коронавирусом превысило 6 миллионов человек

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 6 миллионов человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что число заболевших COVID-19 в России составило 6 006 536 человек.

За минувшие сутки на территории России выявлено 23 770 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, заболевшие есть во всех регионах страны. Наиболее количество новых случаев заражения зафиксировали за сутки в Москве (3 188), Санкт-Петербурге (1 934) и в Московской области (2 478). У 10,6 процента новых инфицированных не наблюдается никаких симптомов коронавируса.

Напомним, министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что у коронавирусной инфекции появились новые симптомы. По его словам, чаще отмечаются проявления, схожие с ангиной. Мурашко также добавил, что сейчас коронавирусная инфекция распространяется более быстрыми темпами.

Ранее первый зампредседателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров призвал ввести ответственность за призыв отказаться от прививки по немедицинским показаниям. Письмо было направлено на имя главы Министерства юстиции России Константина Чуйченко. По мнению Петрова, подобные нововведения помогут искоренить "недопустимые явления" в России, а также повысят ответственное отношение граждан к вакцинации.