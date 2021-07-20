Сотрудник лаборатории назвал самый быстрый способ проверки на коронавирус

Назван самый быстрый способ узнать, болен ли человек COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

Самый простой и быстрый способ проверить, болен человек коронавирусом или нет – сдать ПЦР-тест с самостоятельным забором мазка. Об этом рассказал операционныи директор медицинской лаборатории Сергеи Амбросов. Эксперт отметил, что если взять анализ на дому и заказать курьерскую доставку биоматериала в лабораторию, то результат будет известен уже в течение шести часов.

«С момента обращения до получения результата ПЦР проходит не более шести часов. При этом лаборатории самостоятельно загружают результаты тестирования на порталы ЕМИАС и госуслуг», - цитирует Амбросова «Российская газета».

Эксперт отмечает, что удобство сервиса также заключается в том, что человек может сдать тест, где угодно, например, дома или на работе. Особенно услуга может быть актуальна для маломобильных граждан, ведь в этом случае не придется ехать в поликлинику, больницу или иной медицинский центр.

«Отдельно следует выделить категорию маломобильных граждан. Для них такой сервис может быть наиболее доступным способом контролировать свое здоровье и вовремя обратиться за медицинской помощью», - добавил Амбросов.

Добавим, ранее сотрудники лабораторий рассказали, как избежать ошибок при сдаче анализов на антителеа. По словам экспертов, чтобы проследить динамику следует сдавать анализы всегда в одной и той же лаборатории с использованием одной и той же тест-системы, чтобы исключить погрешности, передает RT.

Напомним, ранее сообщалось, что в России создадут биочип для тестирования на коронавирус. Разработкой занимается Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии имени Блохиной, передает телеканал «360».