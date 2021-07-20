В Госдуме назвали "пустой болтовней" заявление Порошенко о возвращении Крыма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член комитета Государственной думы РФ по международным делам Сергей Железняк ("Единая Россия") заявил, что высказывания бывшего президента Украины Петра Порошенко о намерении "забрать Крым за год", на деле просто "пустая и бессмысленная болтовня". Об этом он 20 июля рассказал журналистам.

- Речи Порошенко по поводу возвращения Крыма через год в состав "незалежной" - пустая и бессмысленная болтовня. Такие провокационные высказывания показывают его заискивания перед радикалами и западными спонсорами, - заявил Железняк.

Также он добавил, что полуостров Крым является суверенной территорией Российской Федерации, жители которого в 2014 году путем голосования на референдуме выбрали воссоединиться с РФ.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров также прокомментировал заявление Порошенко. Он назвал его "известным фантазером. При этом Джабаров не исключил, что таким образом бывший украинский лидер готовится к новой президентской кампании.

Напомним, накануне на своей странице в Фейсбуке экс-президент Украины Петр Порошенко, а ныне депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" (ЕС), обратился ко всем крымским татарам и "украинским мусульманам"по случаю исламского праздника Курбан-байрам. В своей речи он заявил, что через год Крым будет уже в составе Незалежной.