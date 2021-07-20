США одобрили экспорт российских двигателей для своих космических ракет

Соединенные Штаты одобрили экспорт двигателей из России для своих космических ракет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Роскосмосе сообщили, что власти Соединенных Штатов разрешили экспорт российских двигателей РД-181М производства НПО "Энергомаш".

- Вчера стало известно, что Роскосмос получил разрешение на экспорт в США нового двигателя РД-181М. Правительство США одобрило заключение контракта между НПО "Энергомаш" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") и американской компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС". А значит будут новые поставки двигателей и новые старты американских ракет с российскими "сердцами", — сообщил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

По его мнению, договор о покупке является доказательством успешной работы российских конструкторов и инженеров, а также дает надежду на нормализацию отношений между Москвой и Вашингтоном.

Напомним, Соединенные Штаты планируют построить в Великобритании базу, чтобы "фиксировать попытки России и Китая вывести из строя их жизненно важные спутники". Такие базы планируется построить на юге Англии, в Шотландии, в штате Техас и в Австралии. Технологии, которые будут использоваться на них, позволят распознать объект размером с футбольный мяч на расстоянии до 36 тысяч километров.