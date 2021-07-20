Около 20 мигрантов устроили массовую драку со стрельбой в Апрелевке Фото: Иван ВИСЛОВ

В городе Апрелевка Московской области почти два десятка человек устроили массовую драку во дворе жилого дома. Участниками потасовки стали мигранты из Средней Азии.

- В одном из жилых домов в Апрелевке около 20 человек устроили массовую драку. Предварительно, все мигранты. Во время драки они использовали палки, бутылки, также велась стрельба, - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Из какого именно оружия был открыт огонь 18 июля и что именно послужило причиной конфликта, пока неизвестно, правоохранительным органам только предстоит это выяснить.

В результате происшествия оказались повреждены несколько припаркованных во дворе автомобилей.

Как отмечает агентство, за минувшую неделю эта драка, которая зафиксирована на территории Московского региона, стала третьей среди мигрантов.