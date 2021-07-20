Аналитики спрогнозировали курс доллара и евро на август 2021 года Фото: REUTERS

Заседание ОПЕК+ завершилось решением увеличить добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки с августа. Это не может не отразиться на нефтяном рынке и не сказаться на курсах валют. О том, как поведет себя рубль в августе рассказали аналитики.

- После решения нефтяные котировки стали снижаться, а доллар и евро расти. Первый подорожал до 75 рублей, а евро — до 88, — рассказывает Life.ru аналитик УК Альфа-Капитал Денис Бадьянов.

Новости о третьей волне пандемии тоже давят на фондовый рынок. Что, скорее всего, в ближайшие две недели будет способствовать росту доллара до 75,5 рублей, а евро может вырасти до 89 рублей.

- Главным фактором остается ухудшение ситуации на мировых рынках из-за третьей волны пандемии. Это провоцирует бегство инвесторов из рисковых активов, — говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Но не все инвесторы считают, что рубль будет падать в августе. Аналитики прогнозируют, что цены на нефть в третьем квартале 2021 года будут колебаться в диапазоне 67-72 доллара за баррель. А до конца года справедливым представляется диапазон 65–70.

- Показатель в 67–72 долларов за баррель является комфортным с учетом дальнейшего наращивания объемов экспорта. Скорее всего курс доллара будет поддерживаться в диапазоне 71–75 рублей.

Позиции рубля будут усиливаться ужесточение кредитно-денежной политики ЦБ. На ближайшем заседании ЦБ может повысить ключевую ставку на 0,75 процентных пункта, до 6,25%, — заключила аналитик ФГ "Финам" Анна Зайцева.