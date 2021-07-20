Пожар начался рядом с Матиньонским дворцом в Париже Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Париже недалеко от Матиньонского дворца – резиденции французского премьер-министра – начался пожар. На место происшествия уже прибыли сотрудники пожарной службы. Об этом во вторник, 20 июля, сообщила радиостанция France Bleu.

Сообщается, что возгорание началось примерно в 11:00 по местному времени в седьмом округе французской столицы в здании на Сите Варенн, которая в настоящее время находится на ремонте. Расположенную неподалеку резиденцию главы правительства Франции огонь не затронул.

В настоящее время пожарные ликвидируют возгорание и призывают местных жителей и гостей города избегать зоны, где продолжается пожар.